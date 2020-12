Articolo 1 | Speranza | ‘nostri valori sempre attuali | lavoriamo a nuova agenda Paese’

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) – “Il 2020 ci consegna un seme che dobbiamozzare per il 2021, la consapevolezza che ci sono beni pubblici fondamentali che devono essere difesi. Un punto di ripartenza di unastagione di progresso e civiltà in cui segnalare la nostra presenza”. Lo ha detto Robertonel coso dello scambio di auguri via Zoom di1. L'proviene da Ildenaro.it.

“La vita oltre il Covid”. S’intitola così lo speciale di Telelibertà in onda stasera alle ore 20 (dopo il telegiornale), sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, per ripercorrere tutte le sensazion ...(Teleborsa) – “Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario”. A sottolinearlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista sul Corriere della ...