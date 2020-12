Arma Letale 5 | si farà | parola di Richard Donner

(Di giovedì 31 dicembre 2020) A gennaio 2020, prima della crisi sanitaria che stiamo vivendo, si erano sovrapposte voci che volevano il filmmaker ottantanovennenel franchise di5. Poi il silenzio, smentite e alla fine la conferma degli attori. Cosa ha dettosu5? Adesso sidi. Il regista, che nel 1987 ha lanciato la saga con Mel Gibson e Danny Glover, ha confermato quanto già dichiarato dai due protagonisti nel corso dell’anno, ossia che ci sarà un quinto capitolo della serie cult. Non solo,ha anche dichiarato che sarà per lui un privilegio essere alla regia di quello che sarà senza dubbio il film che ...

Arma Letale 5: si farà parla di Richard Donner. Le sue parole. Il regista, che nel 1987 ha lanciato la saga con Mel Gibson e Danny Glover, ha ...