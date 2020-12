Arisa non si tiene più. Raptus di passione in mezzo alla strada col nuovo uomo, ma ci sono i paparazzi: roba forte | Guarda (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimamente Arisa è molto impegnata dal punto di vista lavorativo e soprattutto televisivo: tra Amici, Sanremo e pure una comparsata al Grande Fratello Vip, la nota cantante italiana è apparsa un po' ovunque nelle recenti settimane. Adesso il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che la ritraggono in coppia con Andrea Di Carlo, suo manager nonché suo nuovo compagno. Dopo che Rudy Zerbi ad Amici aveva fatto più volte riferimento a questa nuova coppia, lo stesso Di Carlo era uscito allo scoperto con un selfie che la ritraeva con la sua assistita in atteggiamenti molto intimi. Ora Arisa è stata fotografata per le vie di Milano tra tenerezze, baci e abbracci calorosi. Guarda IL SERVIZIO FOTOGRAFICO Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ultimamenteè molto impegnata dal punto di vista lavorativo e soprattutto televisivo: tra Amici, Sanremo e pure una comparsata al Grande Fratello Vip, la nota cantante italiana è apparsa un po' ovunque nelle recenti settimane. Adesso il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che la ritraggono in coppia con Andrea Di Carlo, suo manager nonché suocompagno. Dopo che Rudy Zerbi ad Amici aveva fatto più volte riferimento a questa nuova coppia, lo stesso Di Carlo era uscito allo scoperto con un selfie che la ritraeva con la sua assistita in atteggiamenti molto intimi. Oraè stata fotografata per le vie di Milano tra tenerezze, baci e abbracci calorosi.IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

