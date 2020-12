Arisa | il doloroso retroscena della sua infanzia

(Di giovedì 31 dicembre 2020), ilsua: la cantante torna a parlare del suo passato per farsi portavoce di un messaggio importante. Cosa è successo.. Fonte: InstagramLa cantante, al momento impegnata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e prossima a partecipare a Sanremo 2021, in una recente intervista rilasciata al CorriereSera ha voluto svelare unlegato alla sua. Un pezzo di storia che l’ha segnata profondamente, facendola diventare una delle principali portavocelotta contro il fenomeno del body-shaming. Ecco cosa ha raccontato. La filosofia body-positivecantante La ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa doloroso

Altranotizia

Nel nuovo numero di Novella 2000, la psicologa Barbara Fabbroni parla di Arisa. “Finalmente mi piaccio”, queste le parole della cantante ...Arisa racconta il dolore per la malattia della madre spiegando che, quest’anno, non festeggerà il Natale con la famiglia. A poche ore dal Natale, Arisa racconta la malattia della madre. In una toccant ...