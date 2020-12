Arisa e Amadeus, "risata imbarazzata". Fonti certe: "Sua moglie Giovanna...". Allusioni intime, la verità (Di giovedì 31 dicembre 2020) In imbarazzo. Il siparietto tra Amadeus e Arisa a Sanremo Giovani su Rai1 tiene ancora banco. La cantante che sarà in gara al Festival di Sanremo a marzo presentando il suo brano Potevi fare di più ha fatto un'allusione piccante al rapporto privato tra il presentatore e direttore artistico e la moglie Giovanna Civitillo. "Amadeus è scoppiato a ridere un po' in imbarazzo…", ha riconosciuto il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nella sua rubrica Up and Down. "Per niente imbarazzata Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: ‘Ama è la perfezione vivente'…", assicura sempre Alessi. In ogni caso, la tradizione è rispettata: "Il Festival parte il 2 marzo, ma già infuriano le arrabbiature dei bocciati e le polemiche, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) In imbarazzo. Il siparietto traa Sanremo Giovani su Rai1 tiene ancora banco. La cantante che sarà in gara al Festival di Sanremo a marzo presentando il suo brano Potevi fare di più ha fatto un'allusione piccante al rapporto privato tra il presentatore e direttore artistico e laCivitillo. "è scoppiato a ridere un po' in imbarazzo…", ha riconosciuto il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nella sua rubrica Up and Down. "Per nienteCivitillo, ladi: ‘Ama è la perfezione vivente'…", assicura sempre Alessi. In ogni caso, la tradizione è rispettata: "Il Festival parte il 2 marzo, ma già infuriano le arrabbiature dei bocciati e le polemiche, ma ...

