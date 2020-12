Arance gratinate al forno | una ricetta profumata per il Cenone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Avete mai assaggiato leal? Si tratta di unaideale da preparare durante la stagione fredda, perfetta per ildi San Silvestro! Un modo alternativo e insolito per mangiare questi agrumi che sono ricchi di vitamina C, fondamentale per rafforzare le difese immunitarie e, di conseguenza, per combattere l’insorgenza di virus e batteri. Aiutano anche a rallentare il decorso delle malattie degenerative. Hanno una forte azione antiossidante che esercitano nei confronti dei radicali liberi. Sono un tipo di frutto molto versatile, poiché possono essere aggiunte nella preparazione di torte, insalate, ecc. Tornado alla, è ideale per chi ha ospiti a casa e vuole preparare qualcosa che possa stupirli e accontentare anche i palati più difficili. ...