Approvata la manovra per ripartire (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla manovra 2021. Fino ad ora, grazie ai decreti approvati per far fronte all’emergenza Covid-19, abbiamo immesso nella nostra economia risorse per oltre 100 miliardi di euro, garantendo prestiti per 400 miliardi e sbloccando opere per 200 miliardi. Con la nuova Legge di Bilancio appena Approvata, destiniamo altri 40 miliardi alla gestione dell’emergenza e alla modernizzazione del Paese. Un risultato reso possibile dal grande lavoro comune che tutte le istituzioni coinvolte hanno saputo svolgere, dal Governo ai Ministeri, al Parlamento. Il nostro obiettivo è da sempre la salvaguardia della salute pubblica, e il pieno sostegno delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori e di tutti i cittadini che vivono questo momento di grave difficoltà. Non sarà mai abbastanza, ne siamo consapevoli. Per questo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla2021. Fino ad ora, grazie ai decreti approvati per far fronte all’emergenza Covid-19, abbiamo immesso nella nostra economia risorse per oltre 100 miliardi di euro, garantendo prestiti per 400 miliardi e sbloccando opere per 200 miliardi. Con la nuova Legge di Bilancio appena, destiniamo altri 40 miliardi alla gestione dell’emergenza e alla modernizzazione del Paese. Un risultato reso possibile dal grande lavoro comune che tutte le istituzioni coinvolte hanno saputo svolgere, dal Governo ai Ministeri, al Parlamento. Il nostro obiettivo è da sempre la salvaguardia della salute pubblica, e il pieno sostegno delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori e di tutti i cittadini che vivono questo momento di grave difficoltà. Non sarà mai abbastanza, ne siamo consapevoli. Per questo ...

g_brescia : Approvata una #manovra di 40 miliardi per far ripartire il Paese. Prorogati Cassa integrazione e divieto di licenzi… - sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - tonino19542 : @ginocaggia1 Gino se non viene ascoltato su cose logiche, viene naturale dire stop D'altronde l'impegno preso finiv… - il_Ghisa : Approvata la manovra per ripartire - Quot_Molise : Manovra approvata in Senato, Ortis: 'Sforzo economico senza precedenti' | -

Ultime Notizie dalla rete : Approvata manovra Manovra approvata e decreto per l'errore sul cuneo | il manifesto Il Manifesto Pensioni anticipate 2021: con l’ok alla manovra c’è la proroga di Ape sociale, Opzione Donna e la nona salvaguardia esodati

Le due opzioni di accesso anticipato alla pensione figurano tra le misure approvate all'interno della legge di bilancio 2021. Si aggiunge anche (...) ...

Manovra da 40 miliardi, ora è legge: ecco cosa prevede per gli italiani

Sarebbe complesso passare in elenco tutti i punti che prevede la “Manovra 2021” divenuta ieri legge grazie all’approvazione del Senato. Il testo è infatti composto da ben 229 articoli e più di 500 pag ...

Le due opzioni di accesso anticipato alla pensione figurano tra le misure approvate all'interno della legge di bilancio 2021. Si aggiunge anche (...) ...Sarebbe complesso passare in elenco tutti i punti che prevede la “Manovra 2021” divenuta ieri legge grazie all’approvazione del Senato. Il testo è infatti composto da ben 229 articoli e più di 500 pag ...