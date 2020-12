Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 4 Gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anticipazioni UPAS della puntata del 4 Gennaio 2021Episodio numero 5.601 Marina è in pena per le sorti di Fabrizio ricoverato in ospedale, Ferri si ritrova a fare i conti con il solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Roberto si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Nel frattempo, Bianca riceve in regalo un boomerang e così decide di giocarci insieme a Jimmy, non curandosi però delle raccomandazioni dei genitori… Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre Anticipazioni relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 31 dicembre 2020)UPAS della puntata del 4Episodio numero 5.601 Marina è in pena per le sorti di Fabrizio ricoverato in ospedale, Ferri si ritrova a fare i conti con il solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Roberto si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Nel frattempo, Bianca riceve in regalo un boomerang e così decide di giocarci insieme a Jimmy, non curandosi però delle raccomandazioni dei genitori… Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

