Angri, chiusura dell’anno con picco di casi Covid: 15 nuovi contagi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Chiude l’anno nel peggiore dei modi il Comune di Angri. Alla battaglia in corso avviata dal sindaco Cosimo Ferraioli contro la chiusura e lo smantellamento del casello di Angri nord sull’A3 (l’Anas ha dismesso la vecchia uscita ed aperto il nuovo svincolo) si unisce uno dei dati più allarmanti registrati dal Comune sul fronte Covid nel mese di dicembre: 15 nuovi positivi. “Quello di stasera è uno dei dati più alti del mese di Dicembre. Un campanello d’allarme serio che deve obbligatoriamente farci riflettere – ha dichiarato il primo cittadini. Se stiamo facendo il possibile, significa che non lo è abbastanza. Solo noi possiamo fermare il contagio e solo noi siamo responsabili di questi numeri”. A fronte della brutta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Chiude l’anno nel peggiore dei modi il Comune di. Alla battaglia in corso avviata dal sindaco Cosimo Ferraioli contro lae lo smantellamento del casello dinord sull’A3 (l’Anas ha dismesso la vecchia uscita ed aperto il nuovo svincolo) si unisce uno dei dati più allarmanti registrati dal Comune sul frontenel mese di dicembre: 15positivi. “Quello di stasera è uno dei dati più alti del mese di Dicembre. Un campanello d’allarme serio che deve obbligatoriamente farci riflettere – ha dichiarato il primo cittadini. Se stiamo facendo il possibile, significa che non lo è abbastanza. Solo noi possiamo fermare ilo e solo noi siamo responsabili di questi numeri”. A fronte della brutta ...

Inaugurato il nuovo svincolo di Angri, in provincia di Salerno, collegamento diretto tra la strada statale 268 “del Vesuvio” e l’autostrada A3 “Napoli-Salerno”. Vai all'articolo.

Angri, Ferraioli:”Con la chiusura del casello subiamo un sopruso”

Inaugurato il nuovo svincolo di Angri, in provincia di Salerno, collegamento diretto tra la strada statale 268 “del Vesuvio” e l’autostrada A3 “Napoli-Salerno”. Vai all'articolo. Angri. “Il casello di Angri Nord è stato chiuso dalla società autostradale senza nessun preavviso ai Comuni, tantomeno alle forze dell’ordine […] ...

...