FirenzePost : Anghiari: 33enne muore travolto da onda anomala a Tenerife, nelle Canarie -

Ultime Notizie dalla rete : Anghiari 33enne

Si è trasformata in tragedia la fuga dall'Italia per qualche giorno di spensieratezza. Destinazione: Tenerife, isole Canarie. Diego Nicchi, 33 anni, era sull'isola con ...Si è trasformata in tragedia la fuga dall'Italia per qualche giorno di spensieratezza. Destinazione: Tenerife, isole Canarie. Diego Nicchi, 33 anni, era sull'isola con il papà ...