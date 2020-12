“Ancora caos alle Autolinee, chiediamo un piano sicurezza” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Serata movimentata quella di mercoledì 30 dicembre alle Autolinee di Bergamo. Il Comitato Bergamo Centro parla di una “rissa” e di una “aggressione” ai danni del tabaccaio della stazione, con il pronto intervento delle forze dell’ordine che hanno presto fatto tornare la calma. Intorno alle 18,30 sarebbe scoppiato un primo parapiglia tra la prima e la seconda pensilina. Mentre per quanto riguarda l’episodio che ha visto coinvolto il tabaccio, un uomo sarebbe entrato nel locale senza mascherina e alla richiesta del tabaccaio di indossarla avrebbe cominciato a insultarlo. “Ormai è da mesi che segnaliamo la questione di Stazione e Piazzale Alpini e come dicevamo qualche giorno fa non sono gli incontri con la presentazione di numeri e proclami a risolvere la situazione – commentano dal comitato -. Nostra massima solidarietà al tabaccaio, ma ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Serata movimentata quella di mercoledì 30 dicembredi Bergamo. Il Comitato Bergamo Centro parla di una “rissa” e di una “aggressione” ai danni del tabaccaio della stazione, con il pronto intervento delle forze dell’ordine che hanno presto fatto tornare la calma. Intorno18,30 sarebbe scoppiato un primo parapiglia tra la prima e la seconda pensilina. Mentre per quanto riguarda l’episodio che ha visto coinvolto il tabaccio, un uomo sarebbe entrato nel locale senza mascherina e alla richiesta del tabaccaio di indossarla avrebbe cominciato a insultarlo. “Ormai è da mesi che segnaliamo la questione di Stazione e Piazzale Alpini e come dicevamo qualche giorno fa non sono gli incontri con la presentazione di numeri e proclami a risolvere la situazione – commentano dal comitato -. Nostra massima solidarietà al tabaccaio, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora caos “Ancora caos alle Autolinee, chiediamo un piano sicurezza” BergamoNews Scadenza delle concessioni sulle aree demaniali, caos mini-proroghe

Cremazioni a Roma, l'ultima beffa: Ama compra container sbagliati. Duemila salme in attesa

