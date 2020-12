Amici Alessio La Padula, strana dedica a Elena D’Amario: è ancora amore? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'ultimo giorno del 2020 il ballerino decide di dire addio a questo anno con una frase che ha lasciato perplesso più di qualcuno: è un addio anche alla professionista? L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'ultimo giorno del 2020 il ballerino decide di dire addio a questo anno con una frase che ha lasciato perplesso più di qualcuno: è un addio anche alla professionista? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

acivodul_ : 'È stato bello finché è durato.' IN CHE SENSO SCUSA? IO SONO RIMASTA AL MINI ALESSIO DI AMICI 15 CHE AVEVA UNA CR… - IsaeChia : ‘#AmiciDiMariaDeFilippi’, #AlessioLaPadula ufficializza in modo curioso la storia con #ElenaDAmario (ma si sono già… - alessio_diponio : @sanacore_ Però mi sento più a mio agio con 'Amici come prima' - Gretunzzz : Ps.mi ha fatto ridere questa cosa,Alessio cotto di elena ad amici e poi diventano una coppia?? - napoliforever89 : @AgoCannella @famigliasimpson @Federic01996 @enrick81 @misterf_tweets @Tvottiano @CIAfra73 @tw_fyvry @ZeusMega… -