Altri 555 italiani vittime del Covid-19 | aumentano contagi e terapie intensive

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'ultimo giorno del 2020, i casi di coronavirus rivelati nel nostro paese sono stati 23.477 in 24 ore. I morti, purtroppo, sono anche oggi in numero altissimo, 555. I ricoverati per-19 sono ...

Genova – Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, e 555 i morti. I tamponi eseguiti sono stati 186.004. Ieri i contagi sono stati 16.202 (i tamponi 169.045), i m ...Il contagio da coronavirus continua a crescere e si conferma il trend in risalita. Con un tasso di positività del 12,6% e altri 23477 positivi comincia a far paura l'ipotesi di una terza ondata in arr ...