Allenamento Udinese: le novità in vista della Juventus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Allenamento Udinese: tutte le novità in vista della partita contro la Juventus, in programma domenica 3 gennaio Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Udinese ha reso noto il report dell’Allenamento odierno in vista della Juventus. Ultima seduta dell’anno per i friulani, a tre giorni di distanza dal match dell’Allianz Stadium. Squadra che si è allenata nelle strutture interne della Dacia Arena mentre i portieri ed alcuni elementi (Rigo, Palumbo, Molina e Bonifazi) sono scesi in campo al centro sportivo Bruseschi dove, domani pomeriggio, il gruppo tornerà ad allenarsi a ranghi completi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020): tutte leinpartita contro la, in programma domenica 3 gennaio Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ha reso noto il report dell’odierno in. Ultima seduta dell’anno per i friulani, a tre giorni di distanza dal match dell’Allianz Stadium. Squadra che si è allenata nelle strutture interneDacia Arena mentre i portieri ed alcuni elementi (Rigo, Palumbo, Molina e Bonifazi) sono scesi in campo al centro sportivo Bruseschi dove, domani pomeriggio, il gruppo tornerà ad allenarsi a ranghi completi. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Allenamento Udinese: tutte le novità in vista della partita contro la Juve - - PassioneCalc10 : @PauDybala_JR , in questi giorni di allenamento alla Continassa in preparazione della sfida all’Udinese, sta dando… - JuventusNews17 : ??IN VISTA DI JUVE-UDINESE?? Allo Juventus Training Center terzo giorno di lavoro per i bianconeri dopo la pausa na… - infoitsport : Allenamento Juve, di nuovo in gruppo: le ultime verso l’Udinese - infoitsport : Allenamento Udinese: due recuperi per Gotti verso la Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Udinese Allenamento Udinese: le novità in vista della Juventus Calcio News 24 Allenamento Udinese: le novità in vista della Juventus

Allenamento Udinese: tutte le novità in vista della partita contro la Juventus, in programma domenica 3 gennaio. Le ultime ...

Allenamento Udinese: tutte le novità in vista della partita contro la Juve

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Udinese ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della Juve. Ultima seduta dell’anno per i friulani, a tre giorni di distanza dal match dell’All ...

Allenamento Udinese: tutte le novità in vista della partita contro la Juventus, in programma domenica 3 gennaio. Le ultime ...Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Udinese ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della Juve. Ultima seduta dell’anno per i friulani, a tre giorni di distanza dal match dell’All ...