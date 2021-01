Alfa Romeo - Il calendario del 2021 si può scaricare dal sito del Museo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ha in serbo un regalo per gli appassionati di motori che si puògratuitamente daldeldi Arese: è ildel Biscione, che riporta anniversari e ricorrenze legati alla storia della Casa, come i 20 anni dall'assegnazione del titolo di Auto dell'Anno alla 147 e il primo decennio dalla nascita della 4C Concept, ma anche i 70 anni della fuoristrada Matta e altro ancora. Tutti gli eventi sono rappresentati nella bella veste grafica dell'almanacco. Da stampare. Ben dodici, uno per ogni mese, sono i temi che emergono da queste ricorrenze, correlate a vetture stradali o da corsa, ma anche ai grandi uomini della Casa di Arese, giunta nel 2020 al suo 110 anno di storia, a propodi anniversari. Il ...