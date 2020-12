Alba Parietti si sfoga pubblicamente senza risparmiarsi: “Agiscono solo per fare male” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alba Parietti continua a stupire i suoi fan: pubblica sul suo profilo social una lettera contro il narcisismo e fa impazzire il web Alba PariettiE’ stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per la partecipazione molto seguita del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Alba Parietti torna a parlare al suo pubblico social e stavolta affronta una tematica molto particolare. Come è noto il figlio della Parietti è stato a lungo al centro del gossip, poiché dopo un lungo percorso all’interno della casa più spiata di Italia aveva preso l’importante decisione di abbandonare il reality. Amatissimo dal pubblico dentro la casa, Francesco Oppini si è trasformato in una vera e propria star fuori la casa. Dopo il suo abbandono, avvenuto poche ... Leggi su kronic (Di giovedì 31 dicembre 2020)continua a stupire i suoi fan: pubblica sul suo profilo social una lettera contro il narcisismo e fa impazzire il webE’ stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per la partecipazione molto seguita del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip.torna a parlare al suo pubblico social e stavolta affronta una tematica molto particolare. Come è noto il figlio dellaè stato a lungo al centro del gossip, poiché dopo un lungo percorso all’interno della casa più spiata di Italia aveva preso l’importante decisione di abbandonare il reality. Amatissimo dal pubblico dentro la casa, Francesco Oppini si è trasformato in una vera e propria star fuori la casa. Dopo il suo abbandono, avvenuto poche ...

