Agguato a Napoli: muore il padre di Luigi Caifa, ragazzo ucciso dalla polizia (Di giovedì 31 dicembre 2020) muore Ciro Caifa, 40 anni, il padre del ragazzo che era stato ucciso da un poliziotto in una sparatoria a seguito di una rapina. Un agguanto nella notte ha portato la morte di Ciro Caifa, 40 anni, padre di quel ragazzo di appena 17 anni, Luigi Caifa che venne ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia durante una rapina in Via del Duomo nel mese di Ottobre. Il padre di Luigi è stato portato in ospedale intorno all'1.15 di notte con diverse ferite da arma da fuoco sul corpo ed è spirato poco dopo. Anche un 28enne incensurato è arrivato successivamente all'ospedale con una ferita sul fianco. Anche lui era legato a ciò che è ...

