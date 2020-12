Afghanistan: Cina pronta a pagare per colpire forze USA (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente americano Donald Trump è stato informato nei giorni scorsi sulla possibilità che la Cina sarebbe stata disposta a pagare “attori non statali” per attaccare le forze americane in Afghanistan. La notizia è riportata dalla CNN, che cita fonti dell’amministrazione Trump. Il presidente Trump sarebbe disposto a declassificare tali informazioni, anche se non ancora Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente americano Donald Trump è stato informato nei giorni scorsi sulla possibilità che lasarebbe stata disposta a“attori non statali” per attaccare leamericane in. La notizia è riportata dalla CNN, che cita fonti dell’amministrazione Trump. Il presidente Trump sarebbe disposto a declassificare tali informazioni, anche se non ancora

Cambio nella sceneggiatura. In questo film dell'assurdo, della propaganda, da far impallidire quella della guerra fredda, questa volta, il protagonista non è l'Iran, nemmeno la Russia. È la Cina. La s ...

