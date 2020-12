Affari Tuoi – Viva gli sposi: Carlo Conti ritorna con matrimoni e vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Affari Tuoi, storico gioco del dopocena di Rai 1, con i suoi anni alle spalle non delude le aspettative degli affezionati, anche dopo il suo rinnovo. Le novità dell’edizione 2020/2021 non sono poche, prima tra tutte il conduttore: Carlo Conti. Anche il nome subisce una piccola variazione: un trattino separa Affari Tuoi e la specifica “Viva gli sposi!“. La prima puntata, andata in onda il 26 dicembre 2020, è andata molto bene nonostante la concorrenza della De Filippi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo storico programma. Le novità di Affari Tuoi: concorrenti, vip e ospiti speciali Le precedenti edizioni, trasmesse dal 2003 al 2017, avevano una messa in onda quotidiana e ogni puntata durava un’ora ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020), storico gioco del dopocena di Rai 1, con i suoi anni alle spalle non delude le aspettative degli affezionati, anche dopo il suo rinnovo. Le novità dell’edizione 2020/2021 non sono poche, prima tra tutte il conduttore:. Anche il nome subisce una piccola variazione: un trattino separae la specifica “gli!“. La prima puntata, andata in onda il 26 dicembre 2020, è andata molto bene nonostante la concorrenza della De Filippi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo storico programma. Le novità di: concorrenti, vip e ospiti speciali Le precedenti edizioni, trasmesse dal 2003 al 2017, avevano una messa in onda quotidiana e ogni puntata durava un’ora ...

RaiUno : Stasera #26dicembre puntata speciale di Affari Tuoi (Viva gli sposi)! Protagonisti una coppia di promessi sposi che… - MariAnn08987970 : @enpaonlus @insinnaflavio @manginobrioches @ritadallachiesa @manufalcetti @chruggeriTg2 @rudi_de_fanti @massimo4951… - DebbyR96 : RT @calumflawIess: Bella Hadid ma fatte un po’ gli affari tuoi che qui nessuno vuole sti pantaloni a vita bassa - charly88475666 : incontra i tuoi affari BARI STAZIONE CENTRALE 3465878563 info@petruzzelli.org - malvaverbasco3 : @SonoHedone ???????? non per farmi gli affari tuoi ma me li faccio ???????????? mi avrebbe bloccata se avessi iniziato a spoe… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Tuoi Le nozze riuscite tra Conti e Affari tuoi Avvenire Vergine Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Vergine (23 agosto-23 settembre) nell'oroscopo. Branko, l'oroscopo 2021 segno per segno: attenti, la ...

Cancro Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Cancro (23 giugno-22 luglio) nell'oroscopo del 2021. Branko, l'oroscopo 2021 segno per segno: attenti, ...

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Vergine (23 agosto-23 settembre) nell'oroscopo. Branko, l'oroscopo 2021 segno per segno: attenti, la ...Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Cancro (23 giugno-22 luglio) nell'oroscopo del 2021. Branko, l'oroscopo 2021 segno per segno: attenti, ...