Addio 2020, il peggior anno della mia vita, finora (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi è un giorno strano. Intendiamoci, tutti gli ultimi giorni sono stati strani, come le ultime settimane e gli ultimi mesi. Tutto il 2020 è stato strano, iniziato come l’anno in cui l’avvento dell’uomo sul pianeta Terra sembrava sul punto di ritrovarsi davanti il conto, dopo i venerdì di Greta l’anno era iniziato con gli incendi che non si spegnevano in Australia, forse qualcuno riuscirà a scovare questo ricordo nella memoria, poi tutto è diventato Apocalisse, la pandemia, la Cina, Wuhan, i cinesi chiusi in casa, un sacco di riso fuori dalla porta, i pipistrelli, Codogno, che diavolo è Codogno?, l’Amuchina, il paziente zero, le zone rosse, i contagi, Contagion di Soderbergh, il distanziamento sociale, i morti, i positivi, gli asintomatici, i virologi, Burioni, Gismondo, Burioni vs Gismondo, Crisanti e Vo Euganeo, curva ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi è un giorno strano. Intendiamoci, tutti gli ultimi giorni sono stati strani, come le ultime settimane e gli ultimi mesi. Tutto ilè stato strano, iniziato come l’in cui l’avvento dell’uomo sul pianeta Terra sembrava sul punto di ritrovarsi davanti il conto, dopo i venerdì di Greta l’era iniziato con gli incendi che non si spegnevano in Australia, forse qualcuno riuscirà a scovare questo ricordo nella memoria, poi tutto è diventato Apocalisse, la pandemia, la Cina, Wuhan, i cinesi chiusi in casa, un sacco di riso fuori dalla porta, i pipistrelli, Codogno, che diavolo è Codogno?, l’Amuchina, il paziente zero, le zone rosse, i contagi, Contagion di Soderbergh, il distanziamento sociale, i morti, i positivi, gli asintomatici, i virologi, Burioni, Gismondo, Burioni vs Gismondo, Crisanti e Vo Euganeo, curva ...

fattoquotidiano : Coronavirus, addio al “modello Veneto”: la regione guidata da Luca Zaia registra il record negativo di morti ogni 1… - fattoquotidiano : È una guerra di nervi quella di Matteo Renzi. Una guerra di trincea, che non prevede gesti improvvisi e istintivi,… - Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - sleepyjid : RT @AC_Fuffi: Siete pronti a dire addio al 2020? Io sì! Spero che vi unirete a noi questa sera in piazza per il conto alla rovescia e per d… - giulyprofeta1 : RT @Le_Yamanine: Buongiorno Yamanine! La nostra @Leilacimarelli per dire 'addio al 2020' ha voluto ripercorrere tutto l'anno, mese per mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio 2020 Addio 2020, l'anno più brutto delle nostre vite - Speciali Agenzia ANSA Premier League, il 2020 del Manchester City: cercasi nuovi equilibri

Il City di Guardiola si avvia verso un nuovo ciclo, con una coppia difensiva da oltre 100 milioni e la ricerca di un erede di Aguero.

Grifo, addio 2020/3 – L’anno nero dei tifosi: hanno visto dal vivo una sola vittoria

Le statistiche sull’anno solare de Il Messaggero: i supporters quattro volte al ‘Curi’ causa pandemia, hanno potuto esultare solo nell’1-0 sul Livorno il 27 gennaio. Nella storia biancorossa non era m ...

Il City di Guardiola si avvia verso un nuovo ciclo, con una coppia difensiva da oltre 100 milioni e la ricerca di un erede di Aguero.Le statistiche sull’anno solare de Il Messaggero: i supporters quattro volte al ‘Curi’ causa pandemia, hanno potuto esultare solo nell’1-0 sul Livorno il 27 gennaio. Nella storia biancorossa non era m ...