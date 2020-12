Aceto balsamico | Monari Federzoni acquista Fattorie Giacobazzi

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 31 dicembre 2020)SpA acquisisceda Granarolo S.p.A.: nasce uno dei poli più importanti per l’di Modena– storica azienda modenese, produttrice didi Modena IGP, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia – ha siglato con Granarolo S.p.A. l’accordo per l’acquisizione di, azienda di Nonantola specializzata… L'articolo Corriere Nazionale.