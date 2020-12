Aborto: decisione storica, arriva in Argentina la legge che lo permette (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Argentina ha appena fatto un balzo in avanti nella contemporaneità approvando la legge che permette l’Aborto alle donne, fino alla 14esima settimana di gravidanza. Fino ad oggi era ancora in vigore una legge del 1921 che vietava l’Aborto se non in casi di stupro (e comunque nelle 14 settimane). La legge ha avuto l’approvazione del Senato con 38 voti favorevoli e 29 contrari. Grande successo per il movimento abortista I Fazzoletti verdi, il movimento progressista che da anni si batteva per ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza in Argentina, ha avuto la meglio. Da anni si lottava affinché una legge garantisse la volontà delle donne e si potesse dunque combattere l’enorme numero di aborti clandestini che venivano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ha appena fatto un balzo in avanti nella contemporaneità approvando lachel’alle donne, fino alla 14esima settimana di gravidanza. Fino ad oggi era ancora in vigore unadel 1921 che vietava l’se non in casi di stupro (e comunque nelle 14 settimane). Laha avuto l’approvazione del Senato con 38 voti favorevoli e 29 contrari. Grande successo per il movimento abortista I Fazzoletti verdi, il movimento progressista che da anni si batteva per ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza in, ha avuto la meglio. Da anni si lottava affinché unagarantisse la volontà delle donne e si potesse dunque combattere l’enorme numero di aborti clandestini che venivano ...

SkyTG24 : I manifestanti festeggiano nelle strade fuori dal Congresso di Buenos Aires dopo la decisione del Senato dell'… - Agenzia_Ansa : Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto. Via libera al Senato dopo l'ok della Camera, decisione storica #ANSA - miscoccio : RT @SkyTG24: I manifestanti festeggiano nelle strade fuori dal Congresso di Buenos Aires dopo la decisione del Senato dell'#Argentina di le… - arcocielo : RT @EleonoraEvi: FINALMENTE #ABORTO LEGALE IN ARGENTINA!???? Mentre in alcune parti d’Europa si fanno pericolosi passi indietro sui diritti c… - GabryContessa : . Una decisione storica, che colloca il paese tra i pochi in Sudamerica dove l'aborto è legale in tutti i casi. . -