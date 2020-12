A Roma nasce la Casa delle Tecnologie Emergenti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alla stazione Tiburtina di Roma nascerà la Casa delle Tecnologie Emergenti. Un centro all’avanguardia dove lavoreranno insieme università, enti di ricerca, grandi imprese e startup. Non a caso, sorgerà all’interno di una delle stazioni ferroviarie più importanti di Roma, in un’area interessata da una grande piano di riqualificazione urbana dove trovano spazio centri direzionali e i quartieri generali di grandi società. Il progetto per la Casa delle Tecnologie Emergenti prevede la trasformazione di alcuni locali di Tiburtina, tra i quali una delle “bolle” sospese che la caratterizzano: uno spazio di 850 mq dove studiare nuove Tecnologie e prodotti ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alla stazione Tiburtina dirà la. Un centro all’avanguardia dove lavoreranno insieme università, enti di ricerca, grandi imprese e startup. Non a caso, sorgerà all’interno di unastazioni ferroviarie più importanti di, in un’area interessata da una grande piano di riqualificazione urbana dove trovano spazio centri direzionali e i quartieri generali di grandi società. Il progetto per laprevede la trasformazione di alcuni locali di Tiburtina, tra i quali una“bolle” sospese che la caratterizzano: uno spazio di 850 mq dove studiare nuovee prodotti ...

