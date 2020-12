8 motivi per cui il Duca di Hastings di «Bridgerton» scatena le nostre fantasie (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un terzo Jane Austin, un terzo Gossip Girl, un terzo 50 sfumature di grigio. Se poi ad amalgamare il tutto c’è quella vecchia volpe di Shonda Rhimes (dietro il successo di serie cult come Grey’s Anatomy e Scandal) la ricetta è già un successo. Questo è Bridgerton, signore. Suvvia, che già tutte l’abbiamo visto (e magari rivisto)! Se googliamo il titolo della serie Tv su Netflix che in pochi giorni ha fatto i fuochi d’artificio, compaiono all’istante pagine e pagine dedicate. Molte, a onor del vero, sono per lui, il regalo di Natale che tutte meritavano dopo quest’anno che dire catastrofico è un eufemismo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un terzo Jane Austin, un terzo Gossip Girl, un terzo 50 sfumature di grigio. Se poi ad amalgamare il tutto c’è quella vecchia volpe di Shonda Rhimes (dietro il successo di serie cult come Grey’s Anatomy e Scandal) la ricetta è già un successo. Questo è Bridgerton, signore. Suvvia, che già tutte l’abbiamo visto (e magari rivisto)! Se googliamo il titolo della serie Tv su Netflix che in pochi giorni ha fatto i fuochi d’artificio, compaiono all’istante pagine e pagine dedicate. Molte, a onor del vero, sono per lui, il regalo di Natale che tutte meritavano dopo quest’anno che dire catastrofico è un eufemismo.

CottarelliCPI : Secondo l'#Istat tra Feb. e Nov. sono morte 84000 persone in più della media 2015-19. Ci pensino quelli che dicevan… - a_padellaro : A #Capodanno, accendere una candela sul davanzale di ogni casa allo scoccare della mezzanotte del #31dicembre sareb… - SkyTG24 : #RitaLeviMontalcini ci lasciava 8 anni fa ed è, per ora, l'unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la medic… - DELIA49124753 : RT @_justhewayouare: L’amore finisce per 1.000 motivi, ma c’è 1 solo modo per uscirne a testa alta: il rispetto. E poi il silenzio. - MPenikas : Marco Travaglio Nell’ambito delle pulizie di fine anno, ecco delle parole che, alla luce del 2020, è meglio cancell… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per 10 motivi per cui aspetto con ansia il 2021 Vanity Fair.it Camion sbanda, piomba contro sei auto e le distrugge

VEDELAGOPauroso incidente nella notte tra martedì e mercoledì lungo via Marconi, a due passi dal Famila. Un camion è uscito di strada travolgendo diverse vetture e finendo nel giardino di ...

Lorenzo Quadri - Accordo fiscale con l’Italia: esultanze fuori posto

Sono alquanto fuori posto, oltre che fastidiosi, i toni trionfalistici utilizzati in occasione della firma del “nuovo” accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Il Ticino non ha alcun motivo per ritene ...

VEDELAGOPauroso incidente nella notte tra martedì e mercoledì lungo via Marconi, a due passi dal Famila. Un camion è uscito di strada travolgendo diverse vetture e finendo nel giardino di ...Sono alquanto fuori posto, oltre che fastidiosi, i toni trionfalistici utilizzati in occasione della firma del “nuovo” accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Il Ticino non ha alcun motivo per ritene ...