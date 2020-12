2021 | l’anno europeo del treno

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un altro passo verso l’integrazione europea è stato appena compiuto. Dal 19 dicembre, infatti, è in vigore il quarto pacchetto ferroviario che liberalizza il mercato ferroviario. Questo significa che qualsiasi impresa ferroviaria europea può far richiesta di accedere a un altro mercato comunitario entrando a competere con l’operatore nazionale. Quasi in contemporanea il Parlamentoha dato il via libera alle celebrazioni deldel. La sostenibilità del Green New Deal di Von der Leyden e la ripresa amica del clima passa dunque lungo i binari. “Il trasporto ferroviario è verde, confortevole e sicuro e svolgerà un ruolo chiave nell’ambito degli sforzi dell’UE per conseguire la neutralità climatica entro il 2050”, sulla base di queste considerazioni ...