2020, l'anno del divorzio fra la Roma e James Pallotta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 ha segnato l'addio di James Pallotta che ha ceduto la Roma a Dan Friedkin. A lui toccherà portare la società ai vertici del calcio europeo A prescindere dai risultati sportivi, dagli infortuni, dagli acquisti e dalle cessioni, il 2020 della Roma verrà ricordato come l'anno in cui si è chiusa definitivamente l'era di James Pallotta. Il 6 agosto è stato il giorno in cui l'imprenditore americano si è fatto da parte ponendo fine a nove anni contraddistinti da alcuni alti, come la semifinale di Champions League del 2018, ma anche troppi bassi, come i divorzi turbolenti da Francesco Totti e Daniele De Rossi. Per 591 milioni di euro, debito compreso, Pallotta ha venduto la società ad un altro imprenditore americano:

