10 scene di Capodanno più iconiche dei film

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Banditi i tradizionali cenoni di San Silvestro, causa lockdown, molti di noi daranno il «benvenuto» al 2021 sul divano di casa. Spaparanzati davanti a un buon film con tanto di spumeggiante coppa di champagne alla mano. Accantonati, dunque, party costosi e sbronze imbarazzanti la soluzione più logica è un binge watching a tema aspettando il nuovo anno. Almeno, non rischieremo di fare la fine del ragionier Fantozzi con cena sgangherata e «Happy New Year» mostruosamente anticipato. Forse è più probabile che l’isolamento ci dia alla testa come Jack Nicholson che brinda da solo nel salone-fantasma dell’Overlook Hotel di Shining.

Dal Jack Nicholson nel salone delle feste dell'Overlook Hotel di «Shining» alla Carrie Bradshaw nel film di «Sex and the city» che corre sotto ai fiocchi di una New York innevata, dal tragico veglione ...