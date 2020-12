10 immagini indimenticabili dello sport del 2020

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Le ha citate Ursula Von der Leyen come esempio dello spirito dell’Europa. Roger Federer è andato a trovarle di persona. Sono Carola e Vittoria, le ragazze il cui video in cui giocavano a tennis dal tetto delle loro case a Finale Ligure, l’immagine più bella di un anno di sport che si è fatto vedere più per le assenze che per gli eventi. Niente Olimpiadi, niente Europei, ma tanta inventiva. Niente Wimbledon, ma il Roland Garros si è fatto in autunno, come Tour de France e Giro d’Italia finiti rispettivamente a fine estate e nel mese di ottobre. Il calcio ha trovato la sua strada negli stadi vuoti.