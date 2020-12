10 fra le nuove serie più attese del 2021

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Da The Witcher a Pose, da Cobra Kai a La casa di carta, da The Morning Show ad American Gods, The Boys e Mrs. Maisel: sono tantissime ledi cui aspettiamo con trepidazione lestagioni nel, lasciandoci così alle spalle (si spera) i ritardi produttivi e le complicazioni legati al coronavirus. Ma sono parecchi anche i nuovi titoli che si affacciano, o dovrebbero affacciarsi, nello scenario dello streaming dopo lunghe. Ecco i più attesi dei prossimi 12 mesi: The Stand https://www.youtube.com/watch?v=kj8jEfXR jA Non dobbiamo attendere molto per vedere The Stand: dopo il debutto a dicembre negli Stati Uniti, in Italia arriva l’8 gennaio su Starzplay. Si tratta di un promettente adattamento del romanzo cult di Stephen King L’ombra dello scorpione, con inquietanti echi d’attualità: in un mondo decimato ...