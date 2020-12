Zotta | da Città Metropolitana fondi per opere pubbliche

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio metropolitano del 5 ottobre 2020 e’ stato finanziato il contributo di circa 120 mila euro al Comune di Carpineto Romano per la realizzazione di una pista ciclabile in Localita’ pian della Faggeta e al Comune di Trevignano Romano di circa 40 mila euro, per la riqualificazione del tratto di tre vie comunali importanti sia per la viabilita’, che per il decoro urbano e per realizzare il restyling di due marciapiedi laterali. Sono i primi contributi che vengono erogati dalla Citta’di Roma ai Comuni del territorio provinciale”. Lo scrive in una nota Teresa, vicesindaca della Citta’di Roma.