Zorzi De Filippi "come la pastorella di Lourdes con la Madonna": che stangata dall'ex coinquilino

Emozionato come mai dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si è indocilito come una pecorella alla vista di Maria De Filippi. Intervenuta a sorpresa nel reality per fare ai Vip il suo personale in bocca al lupo, la regina di Canale 5 ha avuto un colloquio 'privato' con l'influencer milanese prima di collegarsi in diretta con il resto degli inquilini. Quasi un colloquio di lavoro per Tommy, chiamato a fare delle fotocopie per mostrare alla Queen le sue abilità. Scarse, a dire il vero, data la palpabile emozione.

Zorzi De Filippi, l'incontro al GF solleva la critica di un ex concorrente

Un incontro inaspettato per Zorzi

