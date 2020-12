Zona rossa: quali negozi saranno aperti il 31 Dicembre e 1 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come è stato comunicato dal nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’Italia tornerà rossa. Mentre durante le giornate del 29, 30 e 31 Dicembre, i cittadini italiani hanno avuto la possibilità di prendere un po’ di respiro grazie alla Zona arancione, da Giovedì 31 Dicembre torneranno in vigore le norme e le limitazioni della Zona rossa. Vorremmo dunque aiutare nel fare chiarezza e rispondere alle numerose domande circa quali sono i negozi che rimarranno aperti anche nella Zona rossa? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE: Giuseppe Conte in conferenza stampa: cos’è il Recovery Plan e perché vuole consegnarlo subito Zona rossa: ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come è stato comunicato dal nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’Italia tornerà. Mentre durante le giornate del 29, 30 e 31, i cittadini italiani hanno avuto la possibilità di prendere un po’ di respiro grazie allaarancione, da Giovedì 31torneranno in vigore le norme e le limitazioni della. Vorremmo dunque aiutare nel fare chiarezza e rispondere alle numerose domande circasono iche rimarrannoanche nella? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE: Giuseppe Conte in conferenza stampa: cos’è il Recovery Plan e perché vuole consegnarlo subito: ...

Corriere : ?? Da domani siamo in zona rossa - RegLombardia : ?? #Covid19 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio in tutta Italia scattano le limitazioni della ‘zona rossa’ previste… - SkyTG24 : Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no - CaffeChimici : RT @f_carrubba: #Capodanno2021: in attesa della prossima #conferenzastampa del presidente del consiglio, passerò tutta la sera a chiedermi… - canzoniQdamore : RT @f_carrubba: #Capodanno2021: in attesa della prossima #conferenzastampa del presidente del consiglio, passerò tutta la sera a chiedermi… -