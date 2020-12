Zona rossa, cosa si può fare dal 31 dicembre: regole e spostamenti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domani si torna in Zona rossa nazionale, fino al 3 gennaio compreso. Chiusure, autocertificazioni, spostamenti: tornano anche le restrizioni. Domani, 31 dicembre, l’Italia torna tutta quanta in Zona rossa, così… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domani si torna innazionale, fino al 3 gennaio compreso. Chiusure, autocertificazioni,: tornano anche le restrizioni. Domani, 31, l’Italia torna tutta quanta in, così… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Corriere : ?? Da domani siamo in zona rossa - Adnkronos : Italia #zonarossa da domani, regole e coprifuoco - FBiasin : La domenica senza calcio è brutta. La domenica senza calcio in zona rossa è molto brutta. La domenica senza calci… - lostgirlindream : Giuro che se mettete zona rossa il veneto io vengo a Roma e mi metto a piangere perchè una volta che ho una gioia n… - moliseweb : Decreto Natale. Oggi ultimo giorno in arancione, da domani scatta la 'zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio: cosa cambia Orizzonte Scuola Capodanno in zona rossa: ecco tutte le regole da seguire

Nessuna deroga sugli orari per la notte di Capodanno e sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici ...

Marino: “La Fiorentina non rischia la Serie B. Attenzione alle matricole”

Ha parlato anche di Fiorentina il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, nel corso di una lunga intervista ...

Nessuna deroga sugli orari per la notte di Capodanno e sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici ...Ha parlato anche di Fiorentina il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, nel corso di una lunga intervista ...