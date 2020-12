Zenimax registra un nuovo brand dal nome Hi-Fi Rush

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Manca poco al passaggio totale di(e, con essa, di Bethesda) a Microsoft. Nel frattempo, su Twitter un utente diIdle Sloth ha pubblicato il leak di una richiesta di trademark andata a buon fineta per conto diMedia, per un software videoludico dal titolo Hi-Fi. Di cosa si tratterà? Davvero difficile dirlo. La licenza di copyright è molto vaga, come del resto può essere in questo caso: riguarda, difatti, solo il, peraltro poco distintivo. Tra la sfilza di possibili applicazioni del, tuttavia, il termine "Mobile application software" è il primo ad essere nominato, quindi potrebbe semplicemente trattarsi sì di una nuova IP, ma semplicemente di un gioco per cellulari (del resto, di titoli con "" e ...