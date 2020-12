Zaniolo si racconta: “A Roma sto benissimo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il fantasista giallorosso Nicolò Zaniolo si racconta a 360° in una lunga intervista. Dalla sua avventura in giallorosso, passando per i due infortuni con cui ha dovuto fare i conti nell’ultimo anno fino ai ricordi più belli con la Roma e in Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto Zaniolo? Nicolò Zaniolo sostiene che i due infortuni lo abbiano fatto maturare: “Il primo k.o. è stato inaspettato, al secondo ho visto il buio e pianto per una settimana. I due infortuni mi hanno fatto maturare. E all’Europeo ci sarò. A Roma sto alla grande. E Fonseca mi ha completato“. Zaniolo si racconta: l’esordio con la Roma e in Nazionale Il giocatore della Roma ha raccontato anche l’emozione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il fantasista giallorosso Nicolòsia 360° in una lunga intervista. Dalla sua avventura in giallorosso, passando per i due infortuni con cui ha dovuto fare i conti nell’ultimo anno fino ai ricordi più belli con lae in Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto? Nicolòsostiene che i due infortuni lo abbiano fatto maturare: “Il primo k.o. è stato inaspettato, al secondo ho visto il buio e pianto per una settimana. I due infortuni mi hanno fatto maturare. E all’Europeo ci sarò. Asto alla grande. E Fonseca mi ha completato“.si: l’esordio con lae in Nazionale Il giocatore dellahato anche l’emozione di ...

