Zaniolo | “La mia ex è incinta | mi prenderò le responsabilità Ma stop con la mia vita privata”

Nicolò Zaniolo ha affidato a Gazzetta.it la spiegazione su alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale "Oggi". Così il trequartista della Roma: "Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d'accordo, io stesso ho notato che c'erano delle piccole grandi cose che non ...

