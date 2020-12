World of Warcraft: The Burning Crusade Classic ha già una data di uscita? La beta sarebbe molto vicina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) World of Warcraft: TBC Classic uscirà il 4 maggio con una beta che inizierà a metà febbraio, secondo una nuova fuga di notizie. Poco tempo fa, vi avevamo riportato un altro sondaggio di Blizzard su The Burning Crusade Classic e ora nuovi rumor suggeriscono una versione Classica della popolare espansione in arrivo tra circa 6 mesi. La "fuga di notizie" è stata coperta dallo streamer di World of Warcraft e YouTuber "Staysafe", che afferma che più fonti hanno confermato che questa nuova informazione è corretta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)of: TBCuscirà il 4 maggio con unache inizierà a metà febbraio, secondo una nuova fuga di notizie. Poco tempo fa, vi avevamo riportato un altro sondaggio di Blizzard su Thee ora nuovi rumor suggeriscono una versionea della popolare espansione in arrivo tra circa 6 mesi. La "fuga di notizie" è stata coperta dallo streamer diofe YouTuber "Staysafe", che afferma che più fonti hanno confermato che questa nuova informazione è corretta. Leggi altro...

