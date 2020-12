Volley, SuperLega: Trento si impone 3-1 sul parquet di Ravenna. Nimir Abdel Aziz trascinatore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trento si impone 3-1 (25-20 18-25 25-13 25-19) sul campo di Ravenna in un match valido per l’11ma giornata di SuperLega. Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Nimir Abdel Aziz autore di 21 punti. Con questo successo i dolomitici si portano al quarto posto in classifica. Avvio di match tutto in favore di Trento che grazie all’attacco vincente di Nimir Abdel Aziz sale 4-1. La reazione di Ravenna arriva istantaneamente con il gran punto di Eric Loeppky che vale la parità 8-8. I ragazzi di Angelo Lorenzetti premono ancora sull’acceleratore alzando vertiginosamente le percentuali in difesa, il primo tempo di Marko Podrascanin vale il 14-10 in favore dei dolomitici. Questa volta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020)si3-1 (25-20 18-25 25-13 25-19) sul campo diin un match valido per l’11ma giornata di. Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbioautore di 21 punti. Con questo successo i dolomitici si portano al quarto posto in classifica. Avvio di match tutto in favore diche grazie all’attacco vincente disale 4-1. La reazione diarriva istantaneamente con il gran punto di Eric Loeppky che vale la parità 8-8. I ragazzi di Angelo Lorenzetti premono ancora sull’acceleratore alzando vertiginosamente le percentuali in difesa, il primo tempo di Marko Podrascanin vale il 14-10 in favore dei dolomitici. Questa volta ...

