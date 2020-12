Vincenzi | con vaccino passiamo da difesa passiva ad attiva

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Ilrappresenta un passaggio di svolta epocale, oggi in Burl, la gazzetta ufficiale della Regione, abbiamo la pubblicazione del piano regionale. Avremo poi modo, se necessario, di intervenire per correggere il tiro, anche compensando eventuali difficolta’ tecniche di somministrazione delle dosi.” “Fino ad oggi ci siamo difesi dal virus in una condizione, da poche ore, grazie al, abbiamo modo invece di passare alla: ilci consente di avere risultati che limitano i costi della nostra battaglia contro il Covid-19.” “Aifa ha corretto la possibilita’ di gestire il quantitativo delle dosi contenute nelle fiale di, da cinque a sette e mezzo, e bene ha fatto la Regione Lazio portandolo ad un dato mediano di 6”. Cosi’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzi con

RomaDailyNews

Tre condanne per associazione mafiosa e due assoluzioni nel processo con rito abbreviato relativo all'inchiesta per 'ndrangheta denominata Altanum. Il gup del tribunale di Reggio Calabria Vincenza Bel ...Tre condanne per associazione mafiosa e due assoluzioni nel processo con rito abbreviato relativo all'inchiesta per 'ndrangheta denominata Altanum. (ANSA) ...