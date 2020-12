VIDEO / Melissa Satta sbotta: “Io nuovo flirt? Manco lo conosco. Io sconvolta perché…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Melissa Satta, attraverso diversi VIDEO nelle sue storie Instagram, ha voluto sfogarsi dopo l'ultima voce di gossip in merito ad un suo nuovo flirt dopo la separazione con Kevin-Prince Boateng Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 30 dicembre 2020), attraverso diversinelle sue storie Instagram, ha voluto sfogarsi dopo l'ultima voce di gossip in merito ad un suodopo la separazione con Kevin-Prince Boateng Golssip.

quelliche_rai2 : Super Mario ricomincia dal Monza! ? La nuova vita per Balotelli è sotto gli occhi di tutti, soprattutto dell'invest… - staywithmetae : melissa non piangere melissa non piangere melissa non piangere - MondoTV241 : Melissa Satta smentisce le voci sul nuovo flirt e contrattacca: 'basta distruggere le vite degli altri'… - MondoTV241 : Melissa Satta smentisce la fake news sul suo nuovo flirt #melissasatta - SarahSognatrice : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi vi propongo #IRagazziDiCotaStreet di Melissa Anne Peterson @JimenezEdizioni “Pensi che… -