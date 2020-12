VIDEO – Finanza scopre il ‘business’ nell’accoglienza-migranti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap, commessi nel settore dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”. Sono questi i capi d’accusa che, nelle ultime ore del 2020, hanno portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma ad emettere una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ordinanza eseguita dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Gruppo della Guardia di Finanza di Parma. Il Procuratore della Repubblica Alfonso D’Avino rende noti i particolari attraverso un comunicato stampa. Si legge: “Nel provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente. Oggetto del sequestro sono liquidità e beni mobili ed immobili, fino alla concorrenza dell’importo di quasi 1.400.000 ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap, commessi nel settore dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”. Sono questi i capi d’accusa che, nelle ultime ore del 2020, hanno portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma ad emettere una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ordinanza eseguita dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Gruppo della Guardia didi Parma. Il Procuratore della Repubblica Alfonso D’Avino rende noti i particolari attraverso un comunicato stampa. Si legge: “Nel provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente. Oggetto del sequestro sono liquidità e beni mobili ed immobili, fino alla concorrenza dell’importo di quasi 1.400.000 ...

federicofubini : RT @federicofubini: Un’epidemia parallela si è diffusa (anche) in Italia con #Covid: le trading app che sono un po’ social media e un po’ P… - Cesare6677 : RT @Ingestibile79: Ho visto questo breve video di Benedetto XVI sui pericoli del conformismo e sullo strapotere di finanza e media. Lo cond… - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE-INFORMIAMOCI PER DIFENDERCI-Truffa WhatsApp del codice a 6 cifre: come riconoscerla… - MagnaniBruna : *professori università unimore*????Impresa intestata al figlio: la Finanza scopre il 'trucco' del Prof. VIDEO Reggion… - francesco201423 : RT @Ingestibile79: Ho visto questo breve video di Benedetto XVI sui pericoli del conformismo e sullo strapotere di finanza e media. Lo cond… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Finanza Botti di Capodanno e sigarette sequestrate da Guardia di Finanza di Napoli, il video Il Messaggero Bologna, sequestrati in aeroporto mille articoli di marchi contraffatti

Sono circa mille gli articoli di pelletteria e abbigliamento contraffatti intercettati e sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle dogane dell'aeroporto Guglielmo Marconi di ...

Come la domotica può aiutare gli anziani in casa

La domotica e l’hi tech tra le mura domestiche non sono solamente per i più giovani. L’interazione di sistemi automatizzati per la casa, infatti, può migliorare la vita soprattutto degli over 65. Anch ...

Sono circa mille gli articoli di pelletteria e abbigliamento contraffatti intercettati e sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle dogane dell'aeroporto Guglielmo Marconi di ...La domotica e l’hi tech tra le mura domestiche non sono solamente per i più giovani. L’interazione di sistemi automatizzati per la casa, infatti, può migliorare la vita soprattutto degli over 65. Anch ...