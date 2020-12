Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Lui: "sto meglio con una donna a fianco" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama: dal sogno di diventare una ballerina di danza classica a fotomodella e influencer Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è ladi: dal sogno di diventare una ballerina di danza classica a fotomodella e influencer

plumeexdrugs : solo io noto una somiglianza tra victoria stella e bella poarch HAHAHAHA - micricosmo : Victoria Stella Doritou sei bellissima e adorabile, ly. - SimonaCroisette : RT @Bright_Star06: Nuova foto di Stella per Victoria's Secret ???? #StellaMaxwell - Bright_Star06 : Nuova foto di Stella per Victoria's Secret ???? #StellaMaxwell - xj_hutch : ho inziato a scrivere il tweet dicendo che Stella come terza è assurdo perché la odio ma poi ho realizzato che ho s… -