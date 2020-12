Vicenza – Entella 0-1, poche emozioni al Menti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vicenza – Entella è stata una delle partite valevoli per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. La gara che si è giocata allo stadio Menti è terminata 0-1, nonostante gli ospiti abbiano segnato, i ritmi di gioco si sono rivelati relativamente bassi. Grazie a questa vittoria i liguri portano a casa tre punti importanti che danno loro la speranza di uscire dalla zona retrocessione. I padroni di casa rimangono a mani vuote, avrebbero meritato qualcosa in più. Vicenza – Entella, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Menti la sfida fra Vicenza ed Entella. Nei primi minuti di gioco entrambe le squadre si studiano, sono però i padroni di casa a mantenere più alto il possesso palla. La prima occasione per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è stata una delle partite valevoli per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. La gara che si è giocata allo stadioè terminata 0-1, nonostante gli ospiti abbiano segnato, i ritmi di gioco si sono rivelati relativamente bassi. Grazie a questa vittoria i liguri portano a casa tre punti importanti che danno loro la speranza di uscire dalla zona retrocessione. I padroni di casa rimangono a mani vuote, avrebbero meritato qualcosa in più., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadiola sfida fraed. Nei primi minuti di gioco entrambe le squadre si studiano, sono però i padroni di casa a mantenere più alto il possesso palla. La prima occasione per il ...

