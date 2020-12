Vicenza-Entella 0-0 | Si fa male Meggiorini | Formazioni ufficiali | Precedenti e curiosità

zazoomblog : Diretta- Vicenza Entella (risultato 0-0) streaming video DAZN: in campo si gioca! - #Diretta- #Vicenza #Entella - PEFIORENTINA : Serie B 20mins Empoli 0 Ascoli 1 Spal 1 Brescia 0 Vicenza 0 Virtus Entella 0 - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Vicenza [0] x [0] Virtus Entella Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 16ª Rodada 1 minuto(s) Stadio R… - SSportNetwork : Vicenza: Grandi; Zonta, Cappelletti, Bizzotto, Beruatto; Guerra, Scoppa, Cinelli; Giacomelli, Meggiorini, Jallow En… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Vicenza-Virtus Entella 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Entella

Alle 18 l’Empoli ospiterà al Castellani l’Ascoli del neo-tecnico bianconero Sottil, le altre due gare sono Vicenza–Entella e Spal–Brescia. Ecco le formazioni ufficiali delle 6 squadre: EMPOLI(4-3-3): ...Ultimo turno del 2020 in Serie B: Balotelli subito in goal con il Monza, la Reggina supera la Cremonese. Pari per Cittadella, Cosenza e Lecce.