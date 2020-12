«Viaggio nella Grande Bellezza» | la cultura in tv colpisce ancora

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La prima puntata, dedicata ai tesori del Vaticano, era andata in onda un anno fa prima che ci rendessimo conto di quanto la cultura, specie in televisione, faccia bene durante un periodo di confinamento, portandoci ad apprezzare le cose belle e a scacciare il pensiero di quelle brutte. Ora, con un grado di consapevolezza in più e la voglia di stringere le bellezze della nostra Italia ancora più forte, Viaggio nella Grande Bellezza torna su Canale 5 per mostrarci le meraviglie del nostro patrimonio artistico attraverso un linguaggio fresco, accattivante, lontano da qualsiasi forma di verbosità.