Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 19 | 45

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 19.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PENULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELSULLA VIA APPIA AL MOMENTO DI RALLENTA NEI CENTR ABITATI DI ALBANO E GENZANO CODE A TRATTI SU VIA DELLA SELCE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON LA 155 E VIA GENAZZANO IN DIREZIONE VALMONTONE RAMMENTIAMO CHE OGGI IN FASCIA 22:00 – 06:00 DEL MATTINO A CAUSA DI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, VIENE CHIUSO IL TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII COMPRESO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO E SULLA STRADA 509 DI FORCA D’ACERO SONO ...