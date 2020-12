Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 17.05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE E CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E LA BORGHESIANA DISAGI E CODE NEI DUE SENSI ANCHE SU VIA DEI CASTELLINI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI, È AL MOMENTO CHIUSA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO LA FERMATA DELLA METRO B EUR PALASPORT IN DIREZIONE LAURENTINA DISAGI ANCHE SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO, ...