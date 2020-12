Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2020 ORE 11.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA Regione Lazio; OGGI 30 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM. VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E VERSO ALTRE REGIONI. CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLA Regione Lazio PER FAR VISITA A PARENTI O AMICI. MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE LA Viabilità. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI BOCCEA IN INTERNA CODE A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 11.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; OGGI 30 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM. VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E VERSO ALTRE REGIONI. CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLAPER FAR VISITA A PARENTI O AMICI. MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE LA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI BOCCEA IN INTERNA CODE A ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Suvereto, tra via Santa Maria Della Speranza e via Filippo Antonio Gualterio. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale delle Medaglie D'Oro, tra via Trionfale e piazzale Degli Eroi; traffico r… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Cilicia, tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via del Serafico, tra via del Tintoretto e via Laurentina

