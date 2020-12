Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 9.35 SIMONE PAZZAGLIA BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; LA. TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DELLARALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DISEMPRE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SI RALLENTA ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA SIS TA IN CODA ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA SEMPRE NELLE DUE ...