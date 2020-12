Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca-Oxford. La campagna partirà il 4 gennaio. Johnson: “Un trionfo per la scienza britannica” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il vaccino Covid-19 di AstraZeneca/Oxford è stato approvato per la fornitura di emergenza nel Regno Unito, con le prime dosi verranno rilasciate in giornata per garantire l’avvio delle vaccinazioni all’inizio del nuovo anno. L’Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha fornito l’autorizzazione per la fornitura di emergenza del AstraZeneca, precedentemente AZD1222, “per l’immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni”, si legge in una nota. L’autorizzazione raccomanda due dosi somministrate con un intervallo compreso tra quattro e 12 settimane. “Questo regime si è dimostrato sicuro ed efficace negli studi clinici nel prevenire il Covid-19 sintomatico, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 14 giorni dopo la seconda dose”, afferma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IlCovid-19 diè stato approvato per la fornitura di emergenza nel Regno Unito, con le prime dosi verranno rilasciate in giornata per garantire l’avvio delle vaccinazioni all’inizio del nuovo anno. L’Agenziaper la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha fornito l’autorizzazione per la fornitura di emergenza del, precedentemente AZD1222, “per l’immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni”, si legge in una nota. L’autorizzazione raccomanda due dosi somministrate con un intervallo compreso tra quattro e 12 settimane. “Questo regime si è dimostrato sicuro ed efficace negli studi clinici nel prevenire il Covid-19 sintomatico, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 14 giorni dopo la seconda dose”, afferma ...

